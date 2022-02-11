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Врач перечислила первые «звоночки» онкологического заболевания

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 21 313

По словам специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любови Дроздовой, симптомы рака могут быть очень неожиданными.

Врач перечислила первые «звоночки» онкологического заболевания

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова призвала людей обратить внимание на, казалось бы, пустяковые симптомы, которые могут указывать на наличие развивающегося онкологического заболевания.

Так, по словам специалиста, о раке может говорить даже снижение аппетита.

«Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе — любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела», — заявила Дроздова.

Также, по словам эксперта, наведаться к врачу нужно, если появилась не проходящая усталость и слабость после отдыха. Дроздова уточнила, что перечисленные ею симптомы — общие и требуют полного обследования.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве России назвали наиболее часто диагностируемые виды рака у россиян. Так, у мужчин чаще всего встречается болезнь трахеи и бронхов, повышенной опасности подвержена предстательная железа, рак кожи, желудок. У женщин на первом месте стоит рак молочной железы, затем рак кожи, тело матки и ободочная кишка.

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