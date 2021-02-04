«Духовно-нравственная инвалидность»: Максакова устроила скандал на ток-шоу

Оперная певица Мария Максакова, вернувшаяся из Украины в Россию, устроила конфликт на телевидении. Инцидент произошел во время участия певицы в шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где она выступила в качестве приглашенной звезды и позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес своей семьи.

Певица заявила, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, пока наследники делили ее имущество. Но теперь она «пробудилась от комы», а родные не желают иметь с ней ничего общего.

Слова Максаковой возмутили главу Университета имени Витте Галину Запорожцеву.

«У вас духовно-нравственная инвалидность. Вы человек, который не чувствует чужой боли, только собственную боль. Ни боль детей, ни боль мамы», — цитирует Запорожцеву «Экономика сегодня».

К критике Максаковой присоединились и другие участники программы. В ответ певица заявила, что хочет уйти со съемок, не желая выслушивать критику и оскорбления. Артистка была возмущена тем, что о ее переживаниях никто не хочет слышать.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Людмила Максакова отказалась встречаться с дочерью Марией, вернувшейся из Украины после отъезда туда в 2016 году.