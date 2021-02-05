Онколог рассказал о мерах по профилактике рака

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Владимир Репман
Эксклюзив 3 312

От чего нужно отказаться, чтобы исключить себя из группы риска.

Фото, видео: Depositphotos / sdecoret; 5-tv.ru

На здоровье человека влияет не только лечение, но и профилактика. Для того, чтобы максимально обезопасить себя от онкологических заболеваний, нужно избегать основных факторов риска. По словам онколога Михаила Мяснянкина, главные из них — это курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, а также неправильное питание.

«Чтобы выявить заболевания еще до наступления стадии онкологии, так называемый предрак, необходимо проходить регулярные профилактические медосмотры», — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что для женщин обязателен ежегодный осмотр у гинеколога с последующим исследованием на онкоцитологию, а с 39 лет — раз в два года поход к маммологу.

«Мужчинам при первых недомоганиях в области малого таза незамедлительно обращаться к урологу с дальнейшим исследованием онкомаркера», — добавил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие виды рака являются самыми распространенными в России, а также перечислил первые «звоночки» онкологических заболеваний.

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