Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства противопоказаны для самостоятельного приема. Их лучше не держать в домашней аптечке.

По словам специалиста, опасность в случае самолечения представляют так называемые «таблетки под язык» для резкого снижения давления: их неправильный прием приводил к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт пояснил, что критическое состояние на самом деле наступает как раз из-за резкого понижения давления. По словам Мясникова, во всем мире «таблетки под язык» запрещены для самостоятельного приема, и порекомендовал исключить их из домашней аптечки.

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