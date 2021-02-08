В Саратове задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко

В Саратове задержали депутата-коммуниста областной думы Николая Бондаренко, который является сторонником блогера Алексея Навального. Об этом депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ сообщила в своем Telegram-канале.

Алимова заявила, что полицейские поджидали Бондаренко в подъезде его дома. Правоохранители увезли парламентария в отдел. Причина задержания, по словам Алимовой, неизвестна.

Депутат Госдумы от КПРФ предположила, что интерес полицейских к коммунисту может быть связан с несколькими обстоятельствами: растяжка в думе «Нет политическим репрессиям!», присутствие Бондаренко на протестной акции в качестве наблюдателя либо его заявление о готовности выйти на выборы. Депутата будут судить сегодня, КПРФ выделила ему адвоката.

Позднее ситуация с Бондаренко прояснилась. В сети появилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов все четко разъяснил лично депутату.

«В отношении вас имеется материал в отделе полиции по статье 20.2, часть 5, вы участвовали в несогласованном митинге, шествии 31 января 2021 года. Мы сейчас вас приглашаем для составления административного протокола. Только телефон здесь оставляем, либо мы задерживаем на три часа до составления протокола, вы будете административно задержанным. В помещении у нас съемка запрещена… Составляем протокол по статье 20.2, часть 5. Вместе с протоколом вы поедете в суд, там примут объективное решение», — цитирует сотрудника полиции РИА Новости.

Согласно сообщениям саратовской прессы, 31 января члены местной ячейки КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов принимали непосредственное участие в незаконной акции на Театральной площади Саратова. СМИ утверждали, что депутаты возглавляли несанкционированное мероприятие.

Накануне акции представитель Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко, предположительно, провел вечер в пафосном заведении. К несанкционированному мероприятию он якобы готовился в кругу саратовских «решал» и «бандитов». В сети утверждали, что за столом парламентария также отдыхали Андрей «Кеша» Сторожев, Фаик и Алексей «Стрелок».

Очередная попытка сторонников судимого Алексея Навального, задержанного в Шереметьево 17 января, дестабилизировать обстановку в стране 31 января потерпела неудачу. Недовольные результатами несанкционированной акции за неделю до этого, они попытались исправить ситуацию. Однако итоги протестов на сей раз оказались куда более плачевными.

По официальным данным, количество протестующих во второй раз было в 3,5 раза меньше. Соратники блогера делали ставку на Москву и Петербург, но граждане их не поддержали. Из всей 20-милионной столицы участие в незаконных акциях приняли лишь чуть более двух тысяч человек. В Петербурге — в пять раз меньше. Численность активистов в других регионах намного скромнее.

За призывы выйти на незаконные акции, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в разгар пандемии коронавируса под стражу попали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и Олег Степанов, а также родной брат Навального. И даже супруга блогера Юлия была задержана.

Накануне незаконных акций МВД неоднократно предупреждало об ответственности за нарушение общественного порядка. В частности, об уголовном преследовании за призывы к выходу на несанкционированные митинги и применение насилия в отношении сотрудников силовых структур. Ослушавшиеся уже были наказаны.

Штрафные санкции будут применены и к администрациям социальных сетей и мессенджеров, таких как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники за игнорирование требований Роскомнадзора о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним пользователям участвовать в незаконных уличных акциях.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальное. Блогеру назначили три с половиной года колонии общего режима. В срок заключения засчитывается нахождение под домашним арестом из расчета один день за один день, а также его нахождение под стражей с 17 января по 02 февраля 2021 года. Таким образом, в колонии он проведет два года и восемь месяцев.

К слову, решение суда об удовлетворении ходатайства ФСИН не является ужесточением приговора. С юридической точки зрения — это лишь отмена предоставленных ранее привилегий. Срок для Алексея Навального остался прежним. Изменился только порядок отбытия наказания за совершенные им экономические преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошел суд по делу Навального о клевете на ветерана ВОВ.

* — Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.