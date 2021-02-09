Новый худрук «Гоголь-центра»: чем известен Алексей Агранович?

Новым художественным руководителем «Московского драматического театра имени Гоголя» с 26 февраля станет Алексей Агранович. Соответствующий приказ подписан в департаменте культуры Москвы. Чем известен преемник знаменитого Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»?

Алексей Агранович — режиссер, актер и продюсер театра, кино и телевидения. Родился в 1970 году, с 1998 года является одним из актеров московского театра «Квартет И», с 2014 года — театральным режиссером «Гоголь-центра».

Снимался в фильмах «О чем говорят мужчины», «Кислота», «Выше неба», NO-ONE, «Верность», «Мифы» и других. Обладатель приза «Лучшая мужская роль» нескольких национальных и международных кинофестивалей за роль Бориса Аркадьева в фильме «Юморист» 2019 года.

В середине 1990-х был представителем группы «ДДТ» в Москве, создал продюсерскую компанию «Шаровая Молния». В 2003 году работал одним из ведущих программы «Футбол России», в 2007 году стал руководителем отдела развлекательных программ Департамента по управлению производством телевизионного холдинга «СТС Медиа».

В качестве режиссера и продюсера участвовал в организации более ста церемоний и шоу, в числе которых ММКФ, «Кинотавр», «Золотой Орел» и другие. Является генеральным продюсером сахалинского международного кинофестиваля «Край света. Восток», калининградского международного кинофестиваля «Край Света. Запад», сахалинского открытого кинофестиваля будущего «Игра Света».

Алексей Агранович происходит из известной кинодинастии: его отец советский и российский кинооператор, режиссер и педагог Михаил Агранович, а дед — советский кинорежиссер, сценарист и драматург Леонид Агранович.

Женат на российской актрисе театра и кино Виктории Толстогановой, с которой воспитывает 10-летнего сына Ивана.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, знаменитый российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников, худруководитель «Гоголь-центра», попрощался на своей страничке в Instagram с труппой театра. С 25 февраля департамент культуры Москвы прекращает трудовой договор с ним.