«Увезли в чемодане»: прах звездного стилиста Шевчука вывезли на Украину

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Екатерина Бородина
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Стилист Аллы Пугачевой скончался в 54 года при загадочных обстоятельствах.

«Увезли в чемодане»: прах звездного стилиста Шевчука вывезли на Украину

Фото: Instagram @alex_shevchuk_stylist

Композитор Ирина Грибулина сообщила, что прах звездного стилиста Александра Шевчука захоронили на городском кладбище города Умани, который находится в Черкасской области Украины. Малая родина Шевчука расположена примерно в тысяче километров от Москвы.

«Родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине. Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных христиан, это очень важно», — цитирует Грибулину сайт Teleprogramma.pro.

После кремации урну с прахом стилиста увезли из России в чемодане. Для такой поездки родственникам умершего пришлось изрядно помотаться по различным инстанциям, чтобы получить разрешение на вывоз урны, уточняют «Дни.ру». Близким стилиста необходимо было собрать внушительный пакет документов: свидетельство о смерти с гербовой печатью, справку о кремации из крематория, а также документы, которые бы подтверждали их родство со звездой.

Александр Шевчук умер при странных обстоятельствах. 23 января его срочно госпитализировали в одну и столичных больниц с разрывом внутренних органов. По предварительной информации, сам так травмироваться стилист не мог. Несмотря на экстренную операцию и перевод в реанимацию, спасти мужчину не смогли. 24 января 54-летний Шевчук умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последней публикации Александра Шевчука перед смертью. Фанаты стилиста предположили, что он предчувствовал свой уход.

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