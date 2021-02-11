«Надеюсь, ошибка»: адвокат Петросяна о переносе суда по разделу имущества со Степаненко

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна, прокомментировал возможный перенос судебного заседания о разделе имущества его клиента с бывшей женой Еленой Степаненко. Ранее появилась информация о том, что суд состоится 11 февраля, хотя изначально был назначен на 11 марта.

«Я посмотрел на сайте (Мосгорсуда — Прим. ред.), там действительно указано, что 11 февраля, но я все-таки надеюсь, что это техническая ошибка, поскольку информация об этом появилась за несколько часов до предполагаемого заседания», — заявил 5-tv.ru юрист.

По словам Жорина, у него есть официальное уведомление о том, что заседание будет проходить именно 11 марта в 12:45, и именно в этот день и в это время он со своим подзащитным намерен явиться в суд.

Петросян и Степаненко официально развелись в ноябре 2018 года. Юмористы решили поделить нажитое имущество пополам, но не смогли самостоятельно урегулировать вопрос о том, кому и какие конкретно активы достанутся.

За 30 лет совместно нажитого имущества у теперь уже бывших супругов оказалось настолько много, что итоговое заключение о его оценке было выдано почти спустя два года после начала процедуры. Данные о нем заняли в деле 500 листов. Интересы Петросяна в суде представляет адвокат Сергей Жорин, а Степаненко — Елена Забралова.

Как писал 5-tv.ru ранее, Хамовнический суд Москвы получил результаты экспертизы по оценке имущества Петросяна и Степаненко и возобновил производство по иску о его разделе.