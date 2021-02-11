Кейт Миддлтон собирается стать матерью в четвертый раз

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Анастасия Шадская
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Об этом сообщил приближенный к герцогине Кембриджской источник.

Кейт Миддлтон собирается стать матерью в четвертый раз

Фото: www.globallookpress / I-Images

Кейт Миддлтон хочет как можно скорее родить четвертого ребенка. И принц Уильям наконец тоже согласился на пополнение в семействе. Об этом рассказал анонимный источник из числа друзей четы герцогов Кембриджских.

«Кейт всегда хотела четверых детей. Но ей пришлось отложить планы из-за пандемии», — сообщил он в беседе с изданием US Weekly. — Теперь со всеобщей вакцинацией и открытием школ в апреле стало проще. И она готова снова попробовать».

globallookpress.com / Pool

Во время строгого карантина Кейт и Уильяму было не до «работы» над продолжением рода. Миддлтон взяла на себя домашнее образование принца Джорджа и принцессы Шарлотты, пока школы были закрыты. Младший принц Луи также требовал ее внимания, несмотря на наличие в доме нянь.

Также за время самоизоляции принц Уильям, перенес коронавирус в тяжелой форме. Об этом стало известно уже после его выздоровления.

Подстегнуло Кейт известие о том, что ее младшая сестра Пиппа ждет второго ребенка. По словам источника, она очень хочет родить еще одну дочь. Так у Шарлотты и малышки может сформироваться такая же тесная связь, как у сестер Миддлтон.

Между тем известно, что ранее Уильям неоднократно заявлял — трех детей более чем достаточно.

«Ушло немало времени, чтобы убедить Уильяма, — добавил источник. — Но в итоге мечты Кейт о четвертом ребенке вдохновили его».

В статье также говорится, что Кейт Миддлтон уже сменила рацион питания на более здоровый и начала принимать витамины. Кроме того супруги уведомили о своих планах королеву Елизавету II. Та обожает своих внуков и правнуков, так что приветствовала их решение.

Ранее 5-tv.ru показывал фото, как Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показались на публике с тремя детьми.

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