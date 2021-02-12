Отцом детей, которых мать голыми хотела бросить в лесу, оказался известный ювелир и телеведущий

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Алиса Маркова
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33-летняя жительница Новой Москвы пыталась избавиться от своих троих малолетних детей, раздев их догола на морозе в лесополосе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Отцом детей, которых мать голыми хотела бросить в лесу, оказался известный ювелир и телеведущий

Фото: Instagram @ilya_cluev; ТАСС / Щербак Александр

Отцом детей, которых мать голыми хотела бросить в лесу, оказался известный ювелир и телеведущий одного из популярных телеканалов Илья Клюев. Об этом стало известно 5-tv.ru. Он является основателем компании «Русский ювелирный дом «Cluev», которая работает на сегмент класса «люкс» и выпускает порядка 300 изделий в год. В 2019-м он был ведущим шоу «Ювелир». 43-летний Илья Клюев до сегодняшнего дня был известен как порядочный семьянин с женой, который воспитывает четверых детей.

Однако сегодня стало известно о том, что в семье ювелира не все так гладко. Пару лет назад у него появилась любовница, у которой был ребенок от прошлых отношений. За время отношений женщина родила ему сына и дочь, после этого и начались проблемы. В частности, она внезапно углубилась в религию. Об этом пишет «MK.RU».

А накануне — в четверг, 11 февраля, женщина была обнаружена сотрудниками полиции гуляющей по сугробам в лесу в Новой Москве голой. Полностью раздетыми при температуре -15 были и малыши, одному из которых нет и года — это двое детей Клюева и один — ребенок его любовницы от предыдущих отношений. По предварительной информации, так женщина могла поступить после ссоры с Клюевым.

По данным 5-tv.ru, все пострадавшие дети в состоянии, которое оценивается как тяжелое, были госпитализированы в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Одного из малышей подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в крайне тяжелом состоянии в коме.

Как писал 5-tv.ru ранее, по факту покушения на убийство несовершеннолетних на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет проведена экспертиза, на которой будет дана оценка психическому здоровью горе-мамаши. По нашим данным, следователи предполагают, что женщина имеет отклонения. На допросе она сообщила, что сбежала с детьми из дома, так как ей что-то подмешивали в еду. Сейчас правоохранители выясняют, в каких условиях и где жили дети. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

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