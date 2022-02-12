Лентяй или эгоист? Сябитова раскрыла, что подарки говорят о характере человека

Популярная сваха и ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, как, по ее мнению, подарок может охарактеризовать преподнесшего его человека. Это касается и мужчин, и женщин. Свои соображения на этот счет Сябитова опубликовала в Instagram.

«Например, если вам подарили предмет для общего пользования, я имею в виду то, чем он (даритель) захочет сам в будущем попользоваться, то стоит задуматься, а не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас?» — отметила сваха.

Instagram @syabitova_roza

Телеведущая считает, что, если очередной подарок пополняет коллекцию «канцелярского боекомплекта», то партнер, скорее всего, не любит тратиться. Такой человек во всем проявляет деловой подход и экономию, живет под девизом: «Любая вещь должна приносить пользу».

«Если вы с постоянной периодичностью получаете парфюм, носки и туалетные принадлежности или цветы, мягкие игрушки и шоколадки, то данный даритель явно не обладает большой фантазией, и похоже покупает то, что „под рукой“, а леность — главная черта его характера», — заявила Сябитова.

В заключении телесваха все же напомнила, что сам факт одаривания заслуживает уважения и благодарности. Главное не подарок, а внимание — с таким подходом можно получить максимум удовольствия от праздника с любимым. Важно, чтобы поздравление было от души, а средства второстепенны.

Стоит отметить, что многие поклонники не согласились с выводами Розы. Некоторые заявили, что очень довольны презентами в виде духов, хоть они и неоригинальны. Другие пожаловались, что даже самым близким порой трудно угодить, поэтому обобщение в вопросах неудачных подарков неуместно.

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