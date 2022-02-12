🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Лентяй или эгоист? Сябитова раскрыла, что подарки говорят о характере человека

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 002

Телесваха уверена, что у каждого подарка к празднику есть тайный смысл. В День святого Валентина появится возможность проверить ее теорию.

Лентяй или эгоист? Сябитова раскрыла, что подарки говорят о характере человека

Фото: Instagram @syabitova_roza

Популярная сваха и ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, как, по ее мнению, подарок может охарактеризовать преподнесшего его человека. Это касается и мужчин, и женщин. Свои соображения на этот счет Сябитова опубликовала в Instagram.

«Например, если вам подарили предмет для общего пользования, я имею в виду то, чем он (даритель) захочет сам в будущем попользоваться, то стоит задуматься, а не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас?» — отметила сваха.

Instagram @syabitova_roza

Телеведущая считает, что, если очередной подарок пополняет коллекцию «канцелярского боекомплекта», то партнер, скорее всего, не любит тратиться. Такой человек во всем проявляет деловой подход и экономию, живет под девизом: «Любая вещь должна приносить пользу».

«Если вы с постоянной периодичностью получаете парфюм, носки и туалетные принадлежности или цветы, мягкие игрушки и шоколадки, то данный даритель явно не обладает большой фантазией, и похоже покупает то, что „под рукой“, а леность — главная черта его характера», — заявила Сябитова.

В заключении телесваха все же напомнила, что сам факт одаривания заслуживает уважения и благодарности. Главное не подарок, а внимание — с таким подходом можно получить максимум удовольствия от праздника с любимым. Важно, чтобы поздравление было от души, а средства второстепенны.

Стоит отметить, что многие поклонники не согласились с выводами Розы. Некоторые заявили, что очень довольны презентами в виде духов, хоть они и неоригинальны. Другие пожаловались, что даже самым близким порой трудно угодить, поэтому обобщение в вопросах неудачных подарков неуместно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько дорогим должен быть подарок мужчине в День святого Валентина.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
74.99
0.27 85.36
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака
2:48
Кайли Дженнер рассекретила имя своего новорожденного сына
2:23
Порошенко признался, что в 2014 году дал указание вывезти золото из Крыма
1:57
Сыровар Сирота призвал не делать из его развода «сенсацию для СМИ»
1:31
Президент Туркмении Бердымухамедов принял «непростое решение о себе»
1:06
Актер Михаил Пореченков призвал не спрашивать артистов о политике: «Глупые люди»

Сейчас читают

Уже подыскивали имя: Евгения Брик планировала родить второго ребенка
В каких парах категорически запрещено дарить игрушки для взрослых на 14 февраля
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака
ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год