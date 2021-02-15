Известный российский и советский режиссер Никита Михалков рассказал, сколько получают звезды отечественно кинематографа. По его словам, у приехавшей в Россию из Белоруссии «роскошной и очаровательной» Бортич гонорар за один съемочный день составляет 200 тысяч рублей.

«Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» — возмутился режиссер в эфире своей программы «Бесогон».

Подобные вопросы у Михалкова возникли и в отношении популярного актера, «талантливого и лихого» Павла Деревянко.

«Прекрасный артист. У меня снимался, популярнейший, роскошный… Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», — недоумевал Михалков.

Также режиссер процитировал Гошу Куценко, который признался, что «ничего не понимает», но зачем-то пытается высказываться.

«Ну ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты, закрытые театры. Ты что, не помнишь этого?» — обращается Михалков к Куценко.

Режиссер раскрыл гонорары и других молодых артистов. Так, день съемок Антона Лапенко стоит 200-250 тысяч рублей, Семена Трескунова — 120 тысяч рублей, Марии Шалаевой — 150 тысяч рублей. При этом Михалков подчеркнул, что озвучил гонорары знаменитостей не для того, чтобы возбудить к ним ненависть народа, а чтобы в них самих «возбудить фальшь» от их собственного поведения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ксения Собчак рассекретила свои доходы, подтвердив, что суммарный доход от вложений и рекламы в месяц доходит до 20-25 миллионов рублей.