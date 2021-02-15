Алла Пугачева опубликовала на своей странице Instagram новое милое видео. На кадрах певица запечатлена в момент занятия по музыке со своим сыном Гарри Галкиным. Вместе с ним она импровизировала в четыре руки.

«Свобода творчества», — прокомментировала ролик Пугачева.

Поклонники обратили внимание не только на музыкальный талант мамы и сына, но и на элегантный наряд Примадонны, подчеркивающий стройность ее ног. На видео Пугачева предстала в коротком черном платье, которое дополнили туфли в тон и белые носочки.

Instagram @alla_orfey

«Алла Борисовна тут как девочка»;

«Да, Алла Борисовна! Вы очень хорошо выглядите»;

«Я сначала подумала, что с Гарри педагог занимается, еще подумала, как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить»;

«Кто эта молодая девушка? Просто не узнать», — поклонники засыпали артистку комплиментами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, стилист раскрыла секрет молодости Пугачевой, отметив, что певица умело скрывает свой возраст, благодаря чему всегда выглядит шикарно и молодо.