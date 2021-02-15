«Кто эта девушка?» — Играющую на рояле Пугачеву в коротком платье не узнали фанаты

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Алексей Хитров
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Примадонна российской эстрады показала, как занимается с сыном музыкой.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева опубликовала на своей странице Instagram новое милое видео. На кадрах певица запечатлена в момент занятия по музыке со своим сыном Гарри Галкиным. Вместе с ним она импровизировала в четыре руки. 

«Свобода творчества», — прокомментировала ролик Пугачева.

Поклонники обратили внимание не только на музыкальный талант мамы и сына, но и на элегантный наряд Примадонны, подчеркивающий стройность ее ног. На видео Пугачева предстала в коротком черном платье, которое дополнили туфли в тон и белые носочки.

Instagram @alla_orfey

«Алла Борисовна тут как девочка»;

«Да, Алла Борисовна! Вы очень хорошо выглядите»;

«Я сначала подумала, что с Гарри педагог занимается, еще подумала, как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить»;

«Кто эта молодая девушка? Просто не узнать», — поклонники засыпали артистку комплиментами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, стилист раскрыла секрет молодости Пугачевой, отметив, что певица умело скрывает свой возраст, благодаря чему всегда выглядит шикарно и молодо.

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