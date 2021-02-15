Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа

Археологи обнаружили возле Стоунхенджа в Великобритании необычный предмет цилиндрической формы. Рядом с древним сооружением планировалось возвести подземный тоннель, и раскопки стали частью подготовительных работ.

Как сообщает портал LiveScience, ученые нашли две могилы возрастом около 4,5 тысячи лет. Там были захоронены младенец и молодая женщина лет 20-ти. Рядом с ее останками и был обнаружен загадочный предмет цилиндрической формы. Возможно, он служил для украшения посоха или дубинки. Однако точно установить его предназначение специалисты по древностям пока не смогли.

Также во время раскопок нашли древние оленьи рога, кремень, глиняную керамику. Археологи предположили, что они могли принадлежать людям, которые сооружали Стоунхендж. Также неподалеку были обнаружены рвы, вырытые на юго-востоке от монумента, — возможно, они служили частью некоего военного укрепления тех лет.

Стоунхендж — комплекс мегалитических сооружений, построенный около четырех-пяти тысяч лет назад в 130 километрах от современного Лондона. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У ученых есть множество версий его происхождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Аляске нашли бусы, которые до Колумба попали туда через территорию Сибири.