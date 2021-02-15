Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа

|
Анастасия Шадская
4 008

Находка была сделана во время раскопок, обязательных для строительства неподалеку подземного тоннеля.

Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Simpson

Археологи обнаружили возле Стоунхенджа в Великобритании необычный предмет цилиндрической формы. Рядом с древним сооружением планировалось возвести подземный тоннель, и раскопки стали частью подготовительных работ.

Как сообщает портал LiveScience, ученые нашли две могилы возрастом около 4,5 тысячи лет. Там были захоронены младенец и молодая женщина лет 20-ти. Рядом с ее останками и был обнаружен загадочный предмет цилиндрической формы. Возможно, он служил для украшения посоха или дубинки. Однако точно установить его предназначение специалисты по древностям пока не смогли.

Также во время раскопок нашли древние оленьи рога, кремень, глиняную керамику. Археологи предположили, что они могли принадлежать людям, которые сооружали Стоунхендж. Также неподалеку были обнаружены рвы, вырытые на юго-востоке от монумента, — возможно, они служили частью некоего военного укрепления тех лет.

Стоунхендж — комплекс мегалитических сооружений, построенный около четырех-пяти тысяч лет назад в 130 километрах от современного Лондона. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. У ученых есть множество версий его происхождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Аляске нашли бусы, которые до Колумба попали туда через территорию Сибири.

Читайте также

-17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
73.94
0.18 89.61
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Фото недели: Рекордный снегопад в Москве и Супербоул-2021
12:26
Мишустин освободил от должности замглавы Минфина Круглова
12:23
Как накопить на достойную старость? — четыре способа увеличить будущую пенсию
12:12
«Будешь звездой!» — дочь Волочковой представила пародию на песню Фредди Меркьюри
11:55
В МИД Белоруссии сообщили о поддержке со стороны многих стран
11:52
Первые кадры с места покушения на комбата батальона ДНР и его дочь в Горловке

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых станут мамами в 2021 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой
Запасайтесь попкорном! ТОП мистических странностей в разделе имущества Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Ювелирная работа: убиравший снег тракторист в Петербурге потушил полыхающее авто
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака