Олеся Железняк назвала истинную причину закрытия сериала «Сваты»

Олеся Железняк, сыгравшая соседку главных героев сериала «Сваты», рассказала, почему на самом деле был закрыт ситком, который любили миллионы телезрителей.

По словам артистки, съемки седьмого сезона длились года четыре. Однако завершить работу авторы проекта не успели из-за целого ряда обстоятельств. Сначала роковую роль сыграл конфликт на Украине.

«Седьмой сезон, он многострадальный. Он до сих пор не закончен, не отснят. Потому что сначала были события на Украине, а снимает его украинская студия „95 квартал“. На Украину нельзя было въезжать. Мы сняли несколько серий, потом это все прикрыли. Потом спустя два года доснимали в Белоруссии», — рассказала в гостях YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Железняк.

В минувшем году продюсеры надеялись все-таки поставить точку в этой эпопее, но тут в планы вмешалась пандемия коронавируса. Обиднее всего, по словам актрисы, что для завершения съемок не хватило совсем чуть-чуть — пары месяцев.

«В феврале снимали еще кусочки. Должны были доснять этим летом. Осталось всего четыре серии. Планировали — июль, август, и началась пандемия», — поделилась артистка.

Несмотря на то, что вокруг закрытия сериала ходило много слухов, настоящей причиной стало именно то, что авторы не сумели завершить съемочный процесс, резюмировала Железняк.

«Да, никакой нет другой причины», — сказала актриса.

Она также добавила, что во время съемок никаких ссор между артистами не было, а, напротив, все с нетерпением ждали продолжения работы на площадке, отмечает «Экспресс Газета». Однако этим надеждам было не суждено сбыться.

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