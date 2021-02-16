Заболевший коронавирусом 85-летний Юрий Соломин госпитализирован

Художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер Юрий Соломин госпитализирован после подтверждения наличия у него коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Она поспешила успокоить поклонников творчества 85-летнего актера, что чувствует он себя хорошо — «болезнь не проходит в тяжелой форме».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, признаки COVID-19 у Юрия Соломина появились еще несколько дней назад.