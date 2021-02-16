Заболевший коронавирусом 85-летний Юрий Соломин госпитализирован
| Светлана Шевченко Общество 1 798
В театре сообщили, что он признаки COVID-19 у него появились еще несколько дней назад.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Художественный руководитель Малого театра, актер и режиссер Юрий Соломин госпитализирован после подтверждения наличия у него коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Она поспешила успокоить поклонников творчества 85-летнего актера, что чувствует он себя хорошо — «болезнь не проходит в тяжелой форме».
Как сообщал ранее 5-tv.ru, признаки COVID-19 у Юрия Соломина появились еще несколько дней назад.
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