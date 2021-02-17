«Едва хватает на алименты»: Прилучный после развода лишился миллионов

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Анастасия Шадская
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Актер и Агата Муцениеце расторгли брак весной 2020 года.

«Едва хватает на алименты»: Прилучный после развода лишился миллионов

Фото: Instagram @bugevuge

Актер Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце лишился миллионов рублей. Но виной тому не расставание с матерью его детей, а неудачные финансовые вложения и нехватка работы в период пандемии. Об этом рассказали близкие друзья звезды «Мажора».

Из-за коронавируса доходы у Прилучного заметно уменьшились.

«Да, съемочный день у Паши стоит 500 тысяч рублей, но съемок сейчас практически нет. Пандемия… Из работы у Паши сейчас только театр остался», — поведали друзья актера в  беседе с журналистами сайта KP.RU.

Прилучный в хорошие времена купил в кредит роскошный загородный дом. Именно оттуда он, по слухам, выставил Муцениеце с их детьми сразу после развода. Теперь актеру пришлось съехать оттуда и выставить особняк на продажу за 180 миллионов рублей. Однако желающих купить дорогую недвижимость уже много месяцев нет.

«Особняк никто не покупает, слишком большая цена для кризисных времен. И при этом Прилучный еще не погасил кредит за старый дом. Ему еще предстоит выплатить за него несколько десятков миллионов рублей», — добавили друзья артиста.

На Прилучном «висит» долг на сумму в 10 миллионов рублей за два автомобиля. Живет он бесплатно в коттедже друзей, а свободных денег на руках у него просто не осталось. Около 100 миллионов рублей накоплений он вложил в совместный проект с другом. Новый бизнес пока не принес товарищам прибыли.

«Сейчас ему едва хватает денег, чтобы выплачивать Агате ежемесячно 100 тысяч рублей на детей», — резюмировали знакомые Прилучного.

После развода Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек» — актрисой Мирославой Карпович. Многие в сети сразу окрестили девушку «разлучницей» и обрушились с критикой на новую пару. Подлила масла в огонь и Муцениеце — ей не нравились встречи ее детей с новой избранницей экс-супруга. 

Ранее 5-tv.ru писал, какой совет дала Агата Муцениеце, чтобы пережить развод.

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