В России испытали макеты новой гиперзвуковой ракеты с помощью Су-57

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Алина Потёмкина
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По данным источника в ОПК, вскоре должны состояться бросковые испытания новых ракет.

В России испытали макеты новой гиперзвуковой ракеты с помощью Су-57

Фото: РИА Новости / Андрей Катаев

В России прошли испытательные полеты истребителя пятого поколения Су-57 с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — рассказал источник агентства.

Макеты, по его словам, полностью соответствуют оригиналу по форме, весу и размером, но отличаются отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части. В то же время на них установлены головки самонаведения и электроцепи, предназначенные для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя.

В скором времени, по данным источника, должны состояться бросковые испытания новых ракет с применением Су-57. Данный вид ракет способен обеспечить маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Коме того, о вооружении известно, что оно относится к классу «воздух — поверхность» и предназначено для поражения объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационных станций, пусковых установок крылатых и тактических баллистических ракет.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что высокоточные военные системы и боевые гиперзвуковые комплексы составят основу неядерного вооружения России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения.

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