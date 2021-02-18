Когда лютые холода в Петербурге сменятся более теплой зимой

В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за всю зиму. Врачи — в повышенной готовности, долгое нахождение на улице в такую погоду — смертельно опасно. Михаил Андроник о том, как Северная столица переживает экстремальный минус.

Мощная тепловая пушка и кипятильник с горячим чаем. Петербургские ночлежки заранее подготовились к аномальным морозам, ведь тяжелее всего в такую погоду приходится тем у кого нет дома. Виктор Долганов делится своим способом согреться на улице в сильный мороз:

«Я беру газетку комкаю, поджигаю. Вот так это грею, она исчезает. Особенно салфетку, она исчезает даже пепла нет».

Здесь обогреют и напоят горячим чаем любого. Помогут, если нужно, и с теплой одеждой.

«Мы конечно просим: приносите нам теплые вещи, мы передаем их тем, кто нуждается. У нас отдельно на Боровой еще работает пункт выдачи гуманитарной помощи, и здесь в палатках стараемся помогать, чем можем», — рассказывает сотрудник благотворительной организации «Ночлежка» Дании Александров.

А вот некоторым такая погода наоборот по душе. Например, тем обитателям Ленинградского зоопарка, кто привык жить в условиях крайнего севера.

«Северные олени. Им, конечно, никакая подстилка не нужна, поскольку они жители крайнего Севера. И такая температура, такая погода им больше подходят, чем наша сырость и вот этот дождь зимой. Также белые медведи, наши зайцы. Это все животные, которые зимой должны быть в холоде», — говорит главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова.

Сильные морозы сковали ледяным щитом и главную реку города, чтобы проломить ледяные заторы, в акваторию Невы вышел специальный теплоход «Невская застава».

В такую погоду легко переохладиться или получить обморожение, особенно, если человек устал и испытывает слабость. Чтобы избежать переохлаждения, врачи рекомендуют в мороз одеваться многослойно. Сохранить ноги в тепле помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на улицу без теплых варежек или перчаток, головного убора и шарфа.

Минувшая ночь стала для Петербурга самой холодной с начала зимы. К семи часам утра температура воздуха опустилась до минус 24 градусов по Цельсию.

«До конца февраля таких значений уже не будет. Хотя температуры около минус 20 градусов мы еще увидим на петербургских термометрах», — поясняет метеоролог Михаил Леус.

Чуть более оптимистичен главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов. В интервью Piter.TV он заявил, что теплее в городе на Неве станет уже в ближайшие дни. В выходные температура поднимется до минус 8-13 градусов, так как скандинавский антициклон отправляется на юг, а на смену ему придет теплый воздух.

Колесов добавил, что уже к праздникам в Северной столице погоду будут диктовать другие циклоны, при которых вновь пойдет снег и температура опустится до нуля.

Впрочем, до минимального рекорда Петербургу еще далеко. В этот день 18 февраля 1900 года на улице было минус тридцать два градуса.