Звезда фильма «Все будет хорошо» Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой

Звезда фильма «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна» Марк Горонок был экстренно госпитализирован после скандала с супругой. Как рассказал друг актера Вячеслав Смородинов, ЧП произошло во время семейного торжества.

Оказалось, накануне чета отмечала годовщину со дня знакомства в одном из ресторанов Петербурга. В разгар праздника что-то пошло не так, и между Горонком и его избранницей завязалась ссора. Через некоторое время жена актера покинула ресторан. Еще спустя несколько минут ей позвонили сотрудники заведения и сообщили, что 47-летнему Марку Михайловичу внезапно стало плохо.

«Да, это вчера у него произошло. Они поссорились с супругой. Я думаю, что у него сильно поднялось давление. Но вроде как прогнозы утешительные. Я думаю, что сегодня все прояснится ближе к вечеру», — прокомментировал ситуацию в беседе с 5-tv.ru Смородинов.

Мужчина добавил, что, предварительно, у Горонка был диагностирован гипертонический кризис. В настоящее время актер находится в сознании.

Что именно стало причиной конфликта, доведшего Горонка до реанимации, — Вячеслав Смородинов не уточнял. Однако выяснилось, что ссоры не редкость в этой семье.

Предположительно, супругу актера не устраивал тот факт, что любимый работает охранником и не приносит больших гонораров в дом, как это было раньше, пишет Sobesednik.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал о страшной аварии, в которой едва не погиб Марк Горонок.