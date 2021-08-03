Как по месяцу рождения человека узнать его характер?

Екатерина Бородина
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Как выяснилось, на поведение людей влияет далеко не только воспитание и окружение.

Как по месяцу рождения человека узнать его характер?

Фото: Depositphotos / rodzynka

Все люди разные – это общепризнанный факт. Однако многие замечали сходство в чертах характера у людей, рожденных в одном и том же месяце. Период, в который человек появился на свет, сильно сказывается на его темпераменте и поведении. Астролог Анна Зорина подробней рассказала, чего стоит ждать от людей, рожденных в разные месяцы. 

Январь

Люди, рожденные в этом месяце, отличаются твердым характером. По натуре это лидеры, которые преодолевают жизненные трудности с высоко поднятой головой. Часто неосознанно ищут себе соперников. Решительные, уверенные в себе, отзывчивые.

Февраль

Смелость и решительность выделяются в характере людей, появившихся на свет в феврале. Презирают людей, которые слабее их. Часто неуравновешенны, эгоистичны и прямолинейны.

Март

Ранимые и восприимчивые, родившиеся в марте. Они с трудом переносят критику, очень нерешительные и мнительные. По натуре эти люди амбициозны и упрямы, но их целеустремленность легко может разрушить какая-нибудь неудача.

Апрель

Стабильность и душевное равновесие – вот к чему стремятся люди, чей день рождения выпадает на середину весны. Они ценят материальные блага, уверены в себе и решительны, хотя иногда бывают ленивы. Часто достигают больших успехов в карьере.

Май

Этим людям трудно пойти на уступки, они требовательны и любят власть. Остры на язык и капризны. Часто меняют свои принципы и приоритеты. 

Июнь

Неженки, хотя упорно скрывают свою ранимость от окружающих. Обладают большим количеством талантов, практичны, избегают конфликтов с окружающими. Таким людям часто везет в карьере.

Июль

Люди, родившиеся в середине лета, стремятся к независимости. Они отличаются эгоизмом, гордыней и раздражительностью. Однако при этом очень щедры и умеют дружить. Прирожденные лидеры.

Август

Мудрость, энергичность и доверчивость свойственна этим людям. Часто скрывают от окружающих свои эмоции и могут спокойно улыбаться, когда их жизнь летит в тартарары.

Сентябрь

Первый месяц осени одарил рожденных в этот период практичностью, расчетливостью и самолюбием. Основной целью в жизни такие люди считают материальное благополучие. Открывают душу только самым близким, с посторонними держат дистанцию.

Октябрь

Люди, появившиеся на свет в октябре, имеют сложный и переменчивый характер. Им свойственно сомневаться во всем, они хотят избежать совершения ошибок. Творческие натуры.

Ноябрь

Загадочные личности. Обладают упорством и целеустремленностью, однако часто добиться желаемого им мешают внутренние страхи и чрезмерные амбиции.

Декабрь

Спокойствие и рассудительность, а также мудрость и ответственность характерны для людей, рожденных в начале зимы. Открыты только для близких, в общении с посторонними могут быть холодными и отстраненными.

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