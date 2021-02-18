Зеркальные меры: Россия выслала дипломата посольства Эстонии
Действия Москвы стали ответом на объявление персоной non grata российского дипломата в Таллине.
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Россия официально объявила о высылке дипломата посольства Эстонии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решив таким образом показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Эстонии», — подчеркнула она в ходе брифинга с журналистами.
Захарова добавила, что российский дипломат занимался вопросами культуры и образования. Она подчеркнула, что это направление осталось единственным, где еще сохранялось сотрудничество между Россией и Эстонией. Однако и здесь все было разрушено, поэтому посол Эстонии в Москве был вызван в МИД, где ему «выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства».
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