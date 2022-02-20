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Гороскоп подарков: что подарить на 23 февраля разным знакам зодиака?

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 25 898

Астрологи посоветовали, как определиться с подарками к Дню защитника Отечества.

Гороскоп подарков: что подарить на 23 февраля разным знакам зодиака?

Фото: Depositphotos / Milkos

Чем ближе 23 февраля, тем больше волнуются некоторые женщины. Всем хочется угодить с подарком любимым мужчинам ко Дню защитника Отечества и не быть банальными. Самое время обратиться за помощью к астрологам — те знают, что лучше дарить разным знакам зодиака.

Огненные знаки — Овны, Львы, Стрельцы

Рожденным под знаками Огня свойственна любовь ко всему нестандартному. Так что получить на 23 февраля кружку, носки или гель для бритья для Овнов, Львов и Стрельцов — смерти подобно. Они стерпят, конечно, но по-настоящему обрадуются чему-то оригинальному. Для них главное продуманность, так что подойдет и вещь с необычным дизайном, и что-то, сделанное своими руками.

Знаки Земли — Тельцы, Девы, Козероги

«Земным» знакам не нужно красивых слов и бесполезных сувениров к празднику. Тельцы, Девы и Козероги мужского пола куда больше обрадуются практичному подарку. То есть, в отличие от знаков Огня, им вполне по нраву и новый галстук, и дезодорант, и набор носков. А вот художественная литература или что-то столь же бесполезное с их точки зрения — точно не для них.

Знаки Воздуха — Близнецы, Весы, Водолеи

Представителям знаков Воздуха — а это Близнецы, Весы и Водолеи — не нравится все слишком приземленное. Вторые половинки воспримут «домашние» подарки, как попытку привязать их к себе. Коллегам не стоит дарить что-то слишком стандартное. Таким мужчинам нравится что-то, подчеркивающее их индивидуальность. Лучше всего заранее узнать про их хобби и выбрать что-то практичное в соответствии с этими увлечениями, пишет SM.News.

Водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы

Представители Водных знаков отличаются загадочностью, страстностью натуры, склонностью к упрямству или отстаиванию своей точки зрения. Ракам, Скорпионам и Водолеям подойдет что-то менее банальное, чем гель для душа и кружка. Лучше всего выбирать для них парфюм — терпкий, без свежих цветочных и цитрусовых ноток. Только «мужские» ароматы с необычными оттенками.

Ранее 5-tv.ru писал, какие подарки хотят получить мужчины 23 февраля.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

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