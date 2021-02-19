«Так издревле переодевались»: Соседов высмеял слова Бородиной о платье Милохина

Критик Сергей Соседов вступился за тиктокера Даню Милохина, выложившего накануне фото в женском платье и с «любовником». В беседе с 5-tv.ru журналист признался: он искренне не понимает, почему столько негатива вылилось на юную звезду рунета. Ведь публикации в соцсетях не более, чем обыкновенный перформанс.

Речь шла, в частности, о критике со стороны Ксении Бородиной. Скандальная телеведущая сочла недопустимым переодевание мужчин в женскую одежду, и назвала это серьезной проблемой в контексте развития общества.

«Мальчик в платье — это вроде шалость. А в масштабе поколения? Дети <…> ориентиры. Пропадает понимание того, какой он, мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений. Я не ханжа, но меня это все смущает», — отреагировала на снимки Милохина Бородина.

Сергею Соседову же заявления Ксении показались глупостью. Он поспешил напомнить телеведущей, что она сама некогда пропагандировала «нездоровые отношения».

«В соцсетях транслируется Бог знает что, чуть ли не нацистские призывы, поскольку все дозволено. А что ее смутило? Женское платье? Так издревле люди переодевались. Это было еще в греческом театре, и в советском театре это было. <…> Я тут не вижу ничего такого и почему негодует Бородина, понять тоже не могу. Из-за женского платья? Но это абсурд. В „Доме-2“ еще не то бывало!» — поставил жирную точку споре критик.

Instagram @danya_milokhin

Впрочем, самого Даню Милохина рассуждения фанатов и звездных коллег на тему «правильного поведения» вряд ли волнуют. Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный тиктокер в последнее время все чаще думает о смерти.