Сексолог рассказал о самых главных страхах мужчин в постели

Многие мужчины могут испытывать страхи и волнения при интимной близости. На это могут быть свои причины: неуверенность в собственных способностях или неприятие своей внешности. Сексолог Дмитрий Гарин рассказал 5-tv.ru о том, как это преодолеть.

«Две самые распространенные причины, по которым к нам обращаются мужчины — преждевременное семяизвержение и эректильная дисфункция», — отметил специалист.

Первая проблему можно устранить — для этого есть специальные упражнения, которые помогают мужчине контролировать интимные мышцы. Вторая очень часто «связана с головой» — мужчина волнуется, в результате этого выделяется дофамин, гормон расслабления, и на этой волне снижается потенция — но на несколько минут.

«Мужчина никогда не признается, что он чего-то боится. Количество мужских самоубийств, или их попыток, на фоне проблем с потенцией или с преждевременным семяизвержением достаточно большое», — пояснил Гарин.

По его словам, женщина должна быть с избранником очень деликатна в этих вопросах, чтобы он чувствовал себя нормально.

«Она должна обладать способностью расслаблять мужчину, чтобы не было никакой тревожности, волнения и прочих моментов», — отметил сексолог.

Иногда мужчина стесняется своего тела, он думает, что должен быть, как актер Арнольд Шварценеггер, однако женщина может получать удовольствие от его животика.

«Очень часто эта проблема у мужчины с размером полового достоинства. Мужчины почему-то думают, что оно должно быть большое. Но женское влагалище имеет глубину восемь сантиметров, и большие пенисы не всегда хороши для того, чтобы доставить женщине удовольствия», — рассказал Гарин.

Сексолог советует искать подходящих для себя партнеров и стараться вместе с ними преодолевать эти трудности.

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