Что известно о единственном сыне Николая Баскова?

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Василий Заика
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Наследнику знаменитости Брониславу Шпигелю 24 апреля исполнится 15 лет.

Что известно о единственном сыне Николая Баскова?

Фото: www.globallookpress / Gennadii Usoev

Певец Николай Басков в январе 2001 года в первый и пока что единственный раз женился. Его избранницей стала дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. 24 апреля 2006 года у пары родился сын Бронислав, который стал носить двойную фамилию Басков-Шпигель.

Спустя непродолжительное время отношения супругов дали трещину и в результате закончились разводом. Вокруг ситуации ходило немало слухов, но Николай Басков и Светлана Шпигель предпочли не делать достоянием общественности все детали краха в семье.

После развода, который состоялся в мае 2008 года, бывшие муж и жена не сумели наладить отношения даже ради общего ребенка. Вполне возможно, что Светлана Шпигель в попытке насолить Николаю Баскову сократила фамилию сына, убрав из нее «отцовскую часть», пишет «Экспресс газета».

Позднее певец сетовал, что экс-супруга не разрешает ему общаться с ребенком. Светлана Шпигель в 2011 году вышла замуж во второй раз. В ЗАГС ее повел украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. Через некоторое время бывшая жена Николая Баскова родила новому мужу дочь Нину.

Уже в 2014 году пара приняла решение расстаться, а Светлана Шпигель отважилась на переезд в Израиль. Женщина ведет достаточно закрытый образ жизни и под различными предлогами отказывается от интервью. Известно лишь, что сыну Николая Баскова 24 апреля исполнится 15 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков ярче других артистов засветился на «голубых огоньках».

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