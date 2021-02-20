На страже здоровья: ТОП-3 неочевидных симптома рака ротовой полости

Онкология ротовой полости в медицинской практике не редкость. Однако воспринимать этот диагноз, как смертельный приговор, конечно, не стоит. Прогресс подарил возможность ранней диагностики болезни, и, соответственно, повысил уровень выживаемости при ней.

По официальной статистике, летальные исходы происходят лишь при условии крайне запущенного состояния пациента. И причина тому банальна: человек может не подозревать о развитии опухоли, ведь явных проявлений на начальных стадиях порой не бывает.

В беседе с 5-tv.ru врач онколог Михаил Мяснянкин рассказал, какие три главных и весьма неочевидных симптома должны насторожить любого.

«Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту. Эти симптомы могут говорить о далеко зашедшей стадии — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки», — подчеркнул эксперт.

Медик также добавил, что нельзя игнорировать язвы и ранки на мягком и твердом небе, языке и внутренних поверхностях щек, налет, смену окраски слизистой. Любые нехарактерные для данной области изменения сигнализируют о сбоях в организме.

«Злокачественные новообразования ротовой полости нередкая онкопатология. К факторам риска относят: употребление спиртных напитков, курение жевательной смеси. Возможной причиной возникновения рака ротовой полости может быть постоянная механическая травма слизистой языка или щеки об металлоконструкцию протеза. Если протезы мешают пациенту, то обязательно должны быть удалены», — напомнил в заключение Мяснянкин.

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