На страже здоровья: ТОП-3 неочевидных симптома рака ротовой полости

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 2 583

Онколог Михаил Мяснянкин советует: никогда не игнорируйте навязчивые состояния. Порой они свидетельствуют о наличии страшной болезни.

Фото, видео: Depositphotos / Melpomene; 5-tv.ru

Онкология ротовой полости в медицинской практике не редкость. Однако воспринимать этот диагноз, как смертельный приговор, конечно, не стоит. Прогресс подарил возможность ранней диагностики болезни, и, соответственно, повысил уровень выживаемости при ней.

По официальной статистике, летальные исходы происходят лишь при условии крайне запущенного состояния пациента. И причина тому банальна: человек может не подозревать о развитии опухоли, ведь явных проявлений на начальных стадиях порой не бывает.

В беседе с 5-tv.ru врач онколог Михаил Мяснянкин рассказал, какие три главных и весьма неочевидных симптома должны насторожить любого.

«Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области неба, а также появление определенных болевых ощущений, то, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту. Эти симптомы могут говорить о далеко зашедшей стадии — прорастании опухолевого процесса в нервы и сосудистые пучки», — подчеркнул эксперт.

Медик также добавил, что нельзя игнорировать язвы и ранки на мягком и твердом небе, языке и внутренних поверхностях щек, налет, смену окраски слизистой. Любые нехарактерные для данной области изменения сигнализируют о сбоях в организме.

«Злокачественные новообразования ротовой полости нередкая онкопатология. К факторам риска относят: употребление спиртных напитков, курение жевательной смеси. Возможной причиной возникновения рака ротовой полости может быть постоянная механическая травма слизистой языка или щеки об металлоконструкцию протеза. Если протезы мешают пациенту, то обязательно должны быть удалены», — напомнил в заключение Мяснянкин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему оральный секс может спровоцировать развитие онкологии ротовой полости.

Читайте также

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.98
0.01 89.66
0.12
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 февраля

Последние новости

17:28
«Очень пусто без него»: Садальский стихами проводил Мягкова в последний путь
17:19
Один из основных игроков ФК «Зенит» получил положительный тест на коронавирус
17:12
Российские биатлонистки не смогли побороться за медали в эстафете ЧМ 
17:04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 февраля
16:52
Песков заявил о репрессиях властей Украины в отношении СМИ
16:42
Памятник Моргенштерну появился в Петербурге — фото

Сейчас читают

Какие подарки на 23 февраля обрадуют мужчин, а какие могут обидеть?
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка
Кому и на сколько повысят пенсии в России с 1 апреля 2021 года?
Как по месяцу рождения человека узнать его характер?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака