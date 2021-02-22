Сын Сафронова с иронией встретил предложение Жириновского ограничить вес россиян

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин высказался об инициативе лидера ЛДПР Владимира Жириновского установить в России ограничения по весу для граждан.

Музыкант предположил, что самому политику, по всей видимости, тема лишнего веса не чужда, раз он предложил вынести ее обсуждение на уровень государства.

«Он, наверное, понимает по своему опыту, что его лишний вес, наверное, обременителен для плеч государства», – иронично заметил Сафронов-Затравкин.

При этом сын известного художника считает, что доля истины в словах Жириновского есть. Он привел в пример страны, где правительства тратят большие средства на борьбу с ожирением населения, а также на помощь гражданам с лишним весом.

«В Японии есть специальные министерства, которые занимаются лишним весом населения и всячески стараются стимулировать (похудение граждан — Прим. ред.). Они, конечно, не штрафуют, но если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка», — рассказал Сафронов-Затравкин.

Также он упомянул США, где в свое время, по словам пианиста, упустили из виду проблему ожирения нации, а теперь там создана целая индустрия обслуживания тучных людей, на которую тратятся десятки миллиардов долларов. Речь идет о строительстве специальных лифтов, мебели, вагонов, пандусов и прочего, отметил Сафронов-Затравкин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что медобслуживание россиян с лишним весом слишком дорого обходятся государству, и призвал установить в стране ограничение по весу для обычных граждан до 80 килограммов, а чиновников — до 100.

Идею Жириновского уже раскритиковал эпатажный шоумен Стас Барецкий, заявив, что «хорошего человека должно быть много».