Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение директора Гильдии актеров союза кинематографистов Валерии Гущиной. Звезда кино скончалась в возрасте 74 лет в Москве.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — сказала Гущина.

Заслуженная артистка РСФСР прославилась ролями в таких кинокартинах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Екатерина Градова с 1971 по 1974 год была супругой народного артиста РСФСР Андрея Миронова, в браке родилась дочь Мария, которая тоже стала известной актрисой.