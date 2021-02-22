Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова
Звезда кино скончалась в возрасте 74 лет.
Фото: РИА Новости
Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение директора Гильдии актеров союза кинематографистов Валерии Гущиной. Звезда кино скончалась в возрасте 74 лет в Москве.
«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — сказала Гущина.
Заслуженная артистка РСФСР прославилась ролями в таких кинокартинах, как «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Екатерина Градова с 1971 по 1974 год была супругой народного артиста РСФСР Андрея Миронова, в браке родилась дочь Мария, которая тоже стала известной актрисой.
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