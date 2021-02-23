Принца Уильяма возмутило неуважение его брата Гарри и Меган Маркл к королеве

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Екатерина Бородина
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В монаршей семье пока не решили, как поступить с герцогами Сассекскими после их отказа от монарших обязанностей.

Принца Уильяма возмутило неуважение его брата Гарри и Меган Маркл к королеве

Фото: www.globallookpress.com / Time

Решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от монарших обязанностей и публичный спор с королевой Елизаветой II вызвали возмущение у принца Уильма. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник.

«Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри. Ты не можешь отвечать королеве — это просто непозволительно», — такие слова Уильм попросил передать его брату через приближенных.

Герцог и герцогиня Сассекские официально отказались от монарших обязанностей в середине февраля. Представители Букингемского дворца и, в частности королевы Елизаветы II, в своем обращении отметили, что снятие с себя королевских титулов не позволяет паре больше служить обществу.

Принц Гарри и Меган Маркл не согласились с этим заявлением и опубликовали ответное послание. В нем супруги подчеркнули, что служить обществу можно и без титулов королевской семьи.

«Деятельность герцога и герцогини Сассекских за последний год доказывает, что они остаются верными своему долгу и продолжают служить Великобритании и миру. Они готовы и дальше поддерживать организации, которые они представляли, независимо от своего статуса», — говорилось в сообщении.

Позже это сообщение дополнили сотрудники пресс-службы герцогини и герцога Сассекских. Они уточнили, что каждый человек может посвятить жизнь служению обществу. В королевской семье пока не решили, как теперь поступить с принцем Гарри и Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный материал о главных «мятежниках» британского дворца — принце Гарри и Меган Маркл. Он посвящен тому, через что пришлось пройти герцогам Сассекским на пути к счастью, чего они были вынуждены лишиться и чем занимаются сейчас.

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