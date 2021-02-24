В стычке с националистами у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков

|
Анна Васильева
1 485

Более 20 участников столкновений с полицией в центре Киева задержали.

В стычке с националистами у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков

Фото: РИА Новости / Стрингер

27 правоохранителей пострадали во время столкновения украинских националистов с силовиками у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. 24 участника акции задержали. Об этом сообщила полиция Киева.

Всего к офису Зеленского вышли около трех тысяч националистов. Они выступали против принятого 23 февраля решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца. Акции протеста также прошли в Харькове, Львове и других украинских городах.

Радикала Сергея Стерненко обвинили в похищении и пытке депутата райсовета Сергея Щербича в 2015 году. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде восьми лет лишения свободы. Обвиняемый настаивал, что в деле нет состава преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты устроили акции у телеканалов «Интер» и «Наш».

Читайте также

-10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
73.98
0.01 89.66
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
«Секси»: Рубцова показала, как правильно нужно держать автомат Калашникова
7:33
Каждая вторая пачка сливочного масла в России оказалась поддельной
7:16
Дела любовные: Володина раскрыла, когда на этой неделе лучше всего идти на свидание
7:03
Власьев день или коровий праздник: что можно и нельзя делать 24 февраля
6:49
Россиян предупредили о резком росте тарифов на тепло и электричество
6:32
Легендарный гольфист Тайгер Вудс серьезно пострадал в ДТП — видео

Сейчас читают

Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Короли марта! Володина раскрыла, каким знакам светит успех в первом месяце весны
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака