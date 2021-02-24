В стычке с националистами у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков

27 правоохранителей пострадали во время столкновения украинских националистов с силовиками у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве. 24 участника акции задержали. Об этом сообщила полиция Киева.

Всего к офису Зеленского вышли около трех тысяч националистов. Они выступали против принятого 23 февраля решения суда, приговорившего их соратника Сергея Стерненко к лишению свободы на семь лет и три месяца. Акции протеста также прошли в Харькове, Львове и других украинских городах.

Радикала Сергея Стерненко обвинили в похищении и пытке депутата райсовета Сергея Щербича в 2015 году. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде восьми лет лишения свободы. Обвиняемый настаивал, что в деле нет состава преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты устроили акции у телеканалов «Интер» и «Наш».