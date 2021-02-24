Сыгравшего в «Царе Иване Грозном» актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым

Российского артиста театра и кино Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его московской квартире.

Как стало известно 5-tv.ru, артист перестал выходить на связь с одним из родственников. Заподозрив неладное, мужчина приехал к Писаренко домой, но тот не открыл ему дверь.

Тогда родственник звезды кино обратился в полицию. Правоохранители вскрыли замок и обнаружили тело актера. Следов насильственной смерти стражи порядка не нашли. По факту инцидента проводится проверка. Причины смерти выясняются.

Дмитрий Писаренко известен зрителям своими ролям в фильмах «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото» и другим. На момент смерти артисту был 61 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 75 лет умер глава «Москонцерта» Александр Беленький.