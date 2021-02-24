Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы низкой эффективности российских ракетных комплексов «Искандер» не следует воспринимать всерьез. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его мнению, армянский премьер — не тот человек, слова которого о том или ином виде вооружения дорого стоят. Кроме того, ранее никаких замечаний относительно данного вида вооружения России слышать не приходилось.

«Это одно из самых эффективных средств для нанесения удара на расстоянии от 200 до 500 километров, в зависимости от модификации. И никаких нареканий в этот адрес не было даже близко. Поэтому это настолько несерьезно», — сказал Багдасаров.

О низкой эффективности «Искандеров» Никол Пашинян заявил в интервью армянскому изданию 1in.am. Журналист попросил премьера прокомментировать заявление экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать «Искандер» на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. На это премьер дал весьма неоднозначный ответ, которым косвенно подтвердил использование ракет в ходе военного конфликта.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты „Искандера“ не взорвались или взорвались лишь на 10%?» — сказал Пашинян.

По словам Багдасарова, есть сведения, разъясняющие позицию Пашиняна относительно использования «Искандеров». Они дают понять, что в начале конфликта он не решался на применение такого вида вооружения, но после уже перестал проявлять осторожность и проверил ракеты в деле.

Добавим, что в Минобороны Армении слова премьер-министра о ракетных комплексах «Искандер» комментировать отказались.

В настоящий момент в Ереване продолжаются акции протеста граждан, требующих отставки премьер-министра. Они начались в ночь на 10 ноября 2020 года после подписания лидерами Армении и Азербайджана совместно с Россией соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиция потребовала отставки Никола Пашиняна. Активисты считают, что премьер виновен в экономических и социальных проблемах страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил с Пашиняном реализацию заявления по Карабаху.