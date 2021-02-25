Многомиллионный долг Киркорова передали судебным приставам

Задолженность ООО «Филипп Киркоров Продакшн», занимающейся организацией концертов короля поп-сцены, передали Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Такие данные появились в открытой базе ведомства. Всего компания задолжала по кредитным платежам 69 578 078,89 рублей. Исполнительное производство начато 19 февраля текущего года.

ФССП РОССИИ

По данным ФАН, долг у певца имеется перед латвийским банком «ABLV Bank, AS», находящимся в стадии ликвидации. Финансовая организация подала в суд на артиста еще в прошлом году, и он постановил взыскать с Киркорова и его компании по 69,5 миллиона рублей. Всего размер задолженности составил около 140 миллионов рублей. Попытка звезды обжаловать решение успехом не увенчалась. Так как долг он так и не закрыл, данные были переданы в ФССП.

О других долгах Киркорова стало известно еще в начале января. Тогда 5-tv.ru сообщал, что артист задолжал государству налогов на сумму около 100 тысяч рублей.