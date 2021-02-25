«Это как заноза»: шеф Ивлев объяснил, почему оставил жену с двумя детьми

За семейным конфликтом Константина Ивлева, кажется, следила вся Россия. Сначала шеф-повара застали за ужином с неизвестной красоткой, но признаваться в измене он не хотел. Затем супруга Мария официально объявила о разрыве с телеведущим, однако благоверный отказывался комментировать эти «слухи».

В итоге развод Ивлева состоялся, но одиночество его продлилось недолго. Спустя несколько месяцев после скандала, гений кулинарии сделал предложение молодой журналистке Валерии Куденковой. Та, конечно, ответила согласием и в День всех влюбленных надела суженому на палец обручальное кольцо.

Все эти события развивались так быстро, что фанаты заподозрили избранницу Константина в беременности. Но оказалось, ни «тайного» ребенка, ни каких-либо иных «сомнительных» причин для ухода из семьи у Ивлева не было. Он признается: мысль о разводе зрела давно, а юная Лера просто спасла его с «тонущего корабля».

«Люди разные. Люди проверяются как друзья в сложных ситуациях. К большому сожалению, моя жена некоторые ситуации не выдержала. И финансовые, в том числе. Были моменты, которые, <…> как заноза остаются и начинают капать, капать, и у тебя все это растет. Где-то есть возможность высказаться и опустошить это, а где-то нет. В конечном итоге это пришло к тому, что мы поняли: нет, все, хватит», — объяснил шеф-повар в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!»

Instagram @ivlevchef

Предыдущий брак телеведущего Константина Ивлева продлился более 20 лет. Экс-супруга Мария подарила ему двоих детей, напоминает Teleprogramma.pro. По признаю шеф-повара, женщина выступает против общения наследников с его новой возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru показал, как прошел девичник молодой супруги Константина Ивлева.