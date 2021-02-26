Видео с места взрыва в жилом доме Нижнего Новгорода

Взрывной волной от хлопка бытового газа в цокольном этаже жилого дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде разрушена одноэтажная пристройка, а также пострадали припаркованные автомобили.

Информации о пострадавших пока не поступало. На кадрах видно, что кирпичное строение разрушено почти до основания.

Известно, что рядом с жилым домом находится вход в метро.