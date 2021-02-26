Видео с места взрыва в жилом доме Нижнего Новгорода
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 5 963
Ударной волной разрушена одноэтажная пристройка и пострадали припаркованные автомобили.
Фото, видео: 5-tv.ru; Соцсети
Взрывной волной от хлопка бытового газа в цокольном этаже жилого дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде разрушена одноэтажная пристройка, а также пострадали припаркованные автомобили.
Информации о пострадавших пока не поступало. На кадрах видно, что кирпичное строение разрушено почти до основания.
Известно, что рядом с жилым домом находится вход в метро.
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