Сексолог объяснила, почему молодые девушки предпочитают мужчин постарше
Александра Миллер рассказала, почему образуются пары с большой разницей в возрасте.
Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs
Пары с большой разницей в возрасте традиционно привлекают к себе внимание. При этом окружающих обычно интересует не то, почему мужчина выбирает себе молоденькую спутницу. Напротив, вопросы возникают преимущественно к представительницам слабого пола.
Сексолог Александра Миллер уверена, что причина такого выбора у молодых девушек — детские комплексы. В то время как взрослые мужчины ищут способ быть наравне с молодежью, их юные партнерши хотят восполнить нехватку отцовского внимания.
Миллер привела в пример клиентку, у которой был замечательный отчим на фоне проблемного отца.
«У нее появилась такая установка, что взрослые мужчины способны обеспечить и создать семью, она чувствует с ними безопасность», — рассказала специалист в беседе с ФАН.
В большинстве случаев от «взрослых» возлюбленных ждут дорогих подарков, стабильности и заботы. Но для некоторых девушек важно не финансовое благосостояние партнера, а именно его возраст.
«У нее уже может не быть травмы как таковой, но она все равно выбирает мужчину, который будет старшее ее, — добавила Миллер. — Поэтому здесь к детству нужно обратиться, это только образ папы».
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