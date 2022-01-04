Сексолог объяснила, почему молодые девушки предпочитают мужчин постарше

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Анастасия Шадская
Анастасия Шадская 1 070

Александра Миллер рассказала, почему образуются пары с большой разницей в возрасте.

Сексолог объяснила, почему молодые девушки предпочитают мужчин постарше

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Пары с большой разницей в возрасте традиционно привлекают к себе внимание. При этом окружающих обычно интересует не то, почему мужчина выбирает себе молоденькую спутницу. Напротив, вопросы возникают преимущественно к представительницам слабого пола.

Сексолог Александра Миллер уверена, что причина такого выбора у молодых девушек — детские комплексы. В то время как взрослые мужчины ищут способ быть наравне с молодежью, их юные партнерши хотят восполнить нехватку отцовского внимания.

Миллер привела в пример клиентку, у которой был замечательный отчим на фоне проблемного отца.

«У нее появилась такая установка, что взрослые мужчины способны обеспечить и создать семью, она чувствует с ними безопасность», — рассказала специалист в беседе с ФАН.

В большинстве случаев от «взрослых» возлюбленных ждут дорогих подарков, стабильности и заботы. Но для некоторых девушек важно не финансовое благосостояние партнера, а именно его возраст.

«У нее уже может не быть травмы как таковой, но она все равно выбирает мужчину, который будет старшее ее, — добавила Миллер. — Поэтому здесь к детству нужно обратиться, это только образ папы».

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