Певица Людмила Лядова скончалась в Москве

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Виктория Андреева
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26 февраля народную артистку РСФСР госпитализировали с подтвержденным COVID-19.

Фото, видео: ТАСС / Сысоев Григорий; 5-tv.ru

Известная певица Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни в Москве. Об этом РИА Новости сообщила ее бывший администратор Галина Горбенко.

Звезда советской эстрады заболела коронавирусной инфекцией в конце февраля. Состояние ее стремительно ухудшалось, поэтому 26-го было принято решение о ее экстренной госпитализации.

В интервью 5-tv.ru официальный представитель артистки Виталий Мирошников заявлял, что у нее было диагностировано 70% поражение легких.

Известно, что в феврале Лядову перевели в отделение реанимации. Однако медики не стали подключать ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Точная причина смерти звезды уточняется. Ранее у нее наблюдались проблемы со здоровьем. В частности, в 2017 году певица перенесла инсульт.

Народная артистка Людмила Лядова была очень популярна на постсоветском пространстве. Она не только исполняла песни, но также выступала в роли композитора. Ее хиты пели Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Леонид Утесов, Эдита Пьеха и другие знаменитые артисты.

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