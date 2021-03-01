«Маленькое счастье»: какой была ушедшая из жизни экс-участница Little Big

Экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в петербургской квартире. Известно, что Анна Кастельянос (Каст) последнее время не выходила из дома. К ней приходили волонтеры. Девушка, которую поклонники прозвали «маленькое счастье», умерла от сердечной недостаточности. 5-tv.ru собрал самые интересные факты из жизни звезды и узнал, как хрупкая девушка, рост которой не превышал 130 сантиметров, добилась огромной популярности.

Необычный ребенок

Анна родилась в 1982 году в Санкт-Петербурге. Ее мама работала на заводе «Большевик», а папа был студентом с Кубы. Он приехал в Ленинград, чтобы защитить диплом по химии. Влюбленные стали родителями необычной малышки. Трудности начались в первые же секунды ее жизни: ребенок не дышал целых 12 минут. Позднее у девочки диагностировали ахондроплазию. Когда Анне исполнился год, ее папа бросил семью и вернулся на родину. Возможно, он испугался того, какой станет его дочь.

Анна рассказывала в одном из интервью телеканалу «78», что в ее диагнозе полностью виноваты врачи, которые халатно отнеслись к ее беременной матери.

«Я, когда родилась, я уже не дышала. Воды уже давно все отошли, пока она ждала своей очереди. Я смело могу сказать, что это врачебная ошибка», — поделилась девушка.

Instagram @annakast

Шло время, девочка становилась старше. Школьное время прошло для нее спокойно. Анне удалось избежать обидных кличек и измывательств со стороны одноклассников. Мать внушала своей дочери, что она самая умная и красивая. Это помогло Анне не видеть разницы между собой и сверстниками.

Первые проблемы возникли, когда, окончив школу и получив диплом библиотекаря, девушка пыталась устроиться на работу. Для нее никак не могли подобрать подходящую вакансию из-за маленького роста. Работодатели не давали ей ни малейшего шанса реализоваться и постоянно отказывали. Тогда Кастельянос стала дежурным воспитателем в школе. Анна очень любила детей.

Первые шаги к популярности

Свой небольшой рост Анна компенсировала яркими, эпатажными нарядами и необычными прическами. Параллельно с работой девушка снималась в кино, ходила на кастинги и подрабатывала аниматором в клубе. Это совсем не нравилось директору школы, в которой трудилась Анна.

Но предрассудки работников сферы образования никак не мешали популярности Кастельянос. Девушку начали узнавать на улицах. И тогда она решила, что пришло время взять псевдоним. Анна Каст проработала в школе девять лет, но ей пришлось уволиться из-за повышенного внимания.

Популярность пришла к Анне после съемок для глянцевых журналов, участия в создании клипов для российских артистов и появления на киноэкране. В ее фильмографии значатся сериалы — «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой». Анна искала себя в разных жанрах. Знаменитость была участницей перформативного проекта Neverporn. Также Анна часто появлялась в качестве гостьи и участницы на премьерах различных мультфильмов, открытиях фестиваля «Кинотавр», показах мод.

Little Big

Помимо прочих хобби и увлечений, Анна очень любила музыку. Благодаря этой страсти она стала солисткой петербургской рейв-группы Little Big. Сейчас ее лидер — музыкант и блогер Илья Прусикин. Благодаря хитам и эпатажным клипа коллектива о маленькой, но очень талантливой петербурженке, узнали в Европе. Затем Анна Каст привела в группу солистку Олимпию Ивлеву, а сама спустя некоторое время покинула команду. После этого Каст стала продюсером и менеджером.

Instagram @annakast

В одном из интервью Каст рассказала 5-tv.ru о том, как снимались первые клипы коллектива, который должен был покорять «Евровидение» в 2020-м. По словам Анны — история культовой группы рождалась на ее маленькой кухне. Главной фишкой коллектива в то время было то, что все клипы делались практически на коленке. Анна тогда раскрыла секрет — не было ни бюджета на съемки, ни спонсоров, ни раскрутки. Все что творили, творили за идею. Никто из них в то время не мог даже подумать о том, что клипы Little Big когда-то будут набирать миллионные просмотры и распространяться, как вирус.

Личная жизнь

От недостатка внимания от противоположно пола Анна практически никогда не страдала. Несмотря на необычную внешность, поклонники буквально не давали девушке прохода.

Так было не сразу, первые отношения девушки не сложились и оставили негативный след в ее душе. Но в 2017 году в личной жизни звезды произошли серьезные изменения. Она познакомилась с парнем по имени Николай. С музыкантом, поэтом, участником одной из петербургских рок-групп Анна съехалась всего через пару месяцев общения. Их отношения продлились больше года.

В 2019 году у Анны случился роман с давним знакомым по имени Родион. Их первая встреча произошла еще в 2014 году. Предложение в кубинском стиле молодой человек сделал спустя пять лет общения. Их бракосочетание даже освещалось на одном из федеральных развлекательных телеканалов. Но больше свою личную жизнь девушка не афишировала. На ее странице в Instagram, например, нет ни одного романтического снимка.

Детей у Анны нет. Но она задумывалась о материнстве. Об этом она также рассказывала в интервью для телеканала «78».

«Да конечно, но я считаю к этому вопросу надо очень серьезно подходить. Это большая ответственность. Воспитывать одной ребенка. Тем более при такой необычной внешности — это тяжело», — поделилась Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, что солистка Little Big Софья Таюрская похвасталась перед своими подписчиками в Instagram кольцом с бриллиантом на заветном пальце. Поклонники певицы поспешили поздравить ее с помолвкой и предстоящей свадьбой. За подаренное украшение знаменитость поблагодарила популярного блогера Эльдара Джарахова.