Папа и Лида. Любовь в трех актах: почему Федосеева-Шукшина передумала разводиться

Бракоразводный процесс Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной все никак не закончится. 1 марта в Пресненском суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба актрисы на решение о разводе с 73-летним продюсером. Что же ей движет? Любовь и желание не потерять своего единственного и неповторимого, или корысть? У сына Бари Алибасова Бари Бариевича есть свое мнение на этот счет. Он рассказал свою версию запутанной истории в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru.

«Она не сейчас передумала. И не Лида передумала. Лида уже давно сама нее думает, за нее думает Вербицкая-Линник адвокат семьи в интересах Ольги Шукшиной, ее дочери. Изначально первое заявление о разводе было с нашей стороны», — сказал Алибасов-младший.

Он решил рассказать всю правду о бесконечном семейном скандале. Для этого Алибасов-младший разделил историю на три «эпопеи».

«Папа и Лида до появления Оли»

«Лида надеялась на то, что папа будет именно тем человеком, который поможет ей провести комфортную старость с любимым человеком вместе. Так и было. Поэтому она переоформила на него квартиру. А папа в свою очередь переоформил эту квартиру на Моцаря, который должен был ухаживать за Лидой до конца его дней», — пояснил Алибасов-младший.

По его словам, об этой махинации с недвижимостью узнала дочь Федосеевой –Шукшиной Ольга. Она решила вернуть квартиру обратно. Для этого, по словам сына Алибасова, Ольга и переехала к матери.

«Папа и Лида после появления Оли»

«Начала насильно за ней ухаживать вместо Моцаря. И развязала, получается, войну между семьей Шукшиных и семьей Алибасовых, оскорбляя папу», — объяснил Бари Бариевич.

Он добавил, что в итоге Алибасов-старший объявил жене, что больше не хочет быть с ней в браке. Он не отказался ухаживать за Федосеевой-Шукшиной, но отказался дальше быть ее мужем из-за всего негатива, который создавала Ольга. По словам Алибасова-младшего, его отец предложил жене выбор: жить с ним вдвоем, без дочери, либо разводиться. Федосеева-Шукшина не смогла вовремя принять нужное решение, поэтому в июне прошлого года Алибасов все-таки решился разорвать отношения.

«Но после этого Лида несколько раз подняла скандал и попросила, что это некрасиво получается, раз от нее уходит папа. И уйти должна она. Ради этого папа специально придумал, чтобы очистить Лидину память, грубо говоря, чтобы никто ее не воспринимал как брошенку, бедняжку любящую, которая не может разрулить. Вот он и сделал информационный повод для того, чтобы не он Лиду бросил, а что у него появилась массажистка. И Лида должна его бросить из-за этой массажистки», — пояснил сын продюсера.

Бари Бариевич назвал историю с адюльтером отца — просто снисходительным шагом на встречу Федосеевой-Шукшиной.

«Папа и Лида во время постоянных госпитализаций»

Пару официально развели 24 декабря. Решение суда должно было вступить в силу спустя 30 дней после того, как брак был расторгнут.

«За день до того, как решение суда о разводе должно было вступить в силу, и папа после их пьянок новогодних, вместе с Лидой, опять слег в больницу, дочка Лиды Оля, вместе с адвокатом, решили, что нет смысла разводиться, если папа сейчас помрет. А Лида, несмотря на то, что ей папа ничего оставлять не хочет, имеет право, как пенсионерка на иждивении у отца, на четверть отцовского имущества», — отметил Алибасов-младший.

Сын Бари Алибасова добавил, что продюсер четко понимал все намерения своей супруги и не хотел отдавать семье Шукшиных ни копейки. Поэтому он настаивал на разводе.

«А так-как он слег в больницу еще в состоянии развода, семейство Шукшиных искренне надеется, под семейством я подразумеваю Олю и адвоката Вербицкую-Линник, решило, что было неплохо повременить с разводом, потому что если папа сейчас умрет, с текущими осложнениями, то они получат часть наследства. И подали апелляцию, которая до сих пор оставляет их в статусе мужа и жены», — рассказал Алибасов-младший.

По мнению Бари Алибасова—младшего, объяснить то, что Федосеева-Шукшина подала апелляцию на свое же заявление о разводе можно только тем, что она хочет успеть остаться в браке до смерти продюсера.

«Их всех хочу огорчить. Папа в потрясающем состоянии здоровья, по сравнению с тем, что у него было. И с каждым днем ему все лучше и лучше. Поэтому отцовской смерти никто не дождется», — подытожил наследник музыканта.

Долгие годы представлявший интересы семьи Алибасовых звездный адвокат Сергей Жорин выразил сожаление, что история любви таких великих людей превратилась в сериал о дележке имущества.

«Несмотря на то, что это грустно, я думаю, что впереди нас ждет еще много серий с неожиданными поворотами», — выразил уверенность Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что скоро к сломавшему ногу продюсеру Бари Алибасову в Калининград приедет его бывшая гражданская супруга. Речь идет о Елене Уронич — матери его сына Бари-младшего. Это случится уже 5 марта.