ТОП-4 знака зодиака, под которыми чаще рождаются любовницы, а не жены

У жен и любовниц не только разные позиции относительно мужчины, но и разные цели. Считается, что жены прежде всего желают иметь статус единственных, тогда как у любовниц в приоритете чувственная основа отношений. И, безусловно, выбор женщины всегда остается за ней самой, но астрологи утверждают, что звезды наделяют родившихся в те или иные даты предрасположенностью — быть хранительницей очага или же роковой бестией.

Скорпионы

Страстность и свободолюбие представительниц этого знака зодиака превращает их в любовниц даже против собственной воли. Неважно, сколько раз они будут замужем, но натура все равно возьмет свое и их потянет на завоевание каждого, кто покажется им достойным. «Скорпионки» настолько обворожительны и притягательны, что ни одному мужчине не устоять.

Весы

Весам свойственно сомневаться, поэтому они легко бросаются из крайности в крайность. Даже обещания быть верной в супружестве не остановит их от стремления следовать за чувствами, если они хоть на чуть-чуть заставят покачнуться чаши уверенности. И несмотря на то, что для Весов в отношениях флирт важнее секса, именно желание игры может неизменно привести представительниц этого знака на путь любовницы.

Близнецы

Сама двойственность знака уже говорит о том, что о постоянстве не может быть и речи. Семейные ценности не имеют для них никакого значения, если в отношениях нет страсти и яркой чувственности. Близнецам даже нет необходимости вступать в брак, поскольку все, чего они ждут от жизни, они могут получить и в статусе любовниц.

Стрельцы

Быть женой родившиеся под этим знаком зодиака могут, но такая жизнь им быстро наскучит. А вот статус любовниц им вполне себе даже привычен, и чувствуют себя они в этом положении как рыба в воде. Стрельцы не собственники, поэтому делить возлюбленного для них не составляет труда, но надо помнить, что стоит только ослабить пыл страстей, то представители этого знака отправятся дальше в путь на поиски новых впечатлений.

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