Назван лучший месяц в году для зачатия ребенка

Самое удачное время года для беременности — осень, особенно сентябрь, утверждает акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева.

«Если говорить об идеальном времени для зачатия, то это, скорее, начало осени — сентябрь, потому что за лето все отдохнули, набрались здоровья, наелись фруктов, овощей, зелени. Словом, все то, что положительно влияет на эмоциональное здоровье и репродуктивное тоже», — цитирует специалиста «Ридус».

Если у женщины есть ожирение или хотя бы избыточный вес, то сначала необходимо нормализировать массу тела, так как во время беременности организм и без того подвергнется стрессовой нагрузке, продолжает Калоева.

«Культура питания у большинства отсутствует, потому что есть стереотип, что женщине в положении нужно есть за двоих. Не надо этого делать. Во время беременности не стоит и сильно себя ограничивать в еде, нужно просто правильно питаться», — говорит гинеколог.

В случае если женщина переболела вирусным заболеванием, например гриппом, нужно выдержать паузу и планировать беременность в следующем цикле. Исключение составляет коронавирусная инфекция — после нее лучше воздержаться от зачатия в течение трех месяцев. Причем как женщинам, так и мужчинам, подчеркивает врач.

По словам Калоевой, исследования показывают, что COVID-19 негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин.

«Мы изучаем спермограмму мужчин до заболевания и после, и ее качество реально ухудшается. Из-за коронавируса происходит тромбоз — сильно сгущается кровь, что влияет на сперматогенез. Внешний вид сперматозоидов, скажем так, становится „некрасивым“, страдает их подвижность. Но эти процессы обратимы. В течение трех месяцев созревают новые сперматозоиды и яйцеклетки», — поясняет специалист.

Также специалист порекомендовала воздержаться от зачатия в течение месяца женщинам, проходившим компьютерную томографию или рентген-исследование.

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