🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 марта, убывающая Луна в Скорпионе благоволит тем, кто решил наконец-то взяться за новые начинания, разработать бизнес-планы свежих проектов или возложить на себя серьезные обязательства.

♈ Овен

Вы пытаетесь контролировать абсолютно все, что происходит в вашей жизни. Но у Вселенной другие планы. Звезды советуют расслабиться и не переживать по пустякам. Все события в вашей жизни происходят неслучайно. Они приведут вас к желаемому.

Космический совет: не переживайте по пустякам.

♉ Телец

Впереди вас ждут небольшие сложности. Но не волнуйтесь раньше времени. Попробуйте найти что-то, что поможет вам оставаться на плаву даже в самые трудные времена. Запаситесь спокойствием. За черной полосой сразу последует белая.

Космический совет: запаситесь спокойствием.

♊ Близнецы

В последнее время вам катастрофически не хватает уверенности в себе. Возможно, вы давно не говорили комплименты человеку, которого ежедневно видите в зеркале. Чем быстрее вы докажете себе, что достойны только самого лучшего, тем быстрее достигнете всего, что запланировали.

Космический совет: полюбите себя вновь.

♋ Рак

Звезды говорят, что в ближайшее время вы можете почувствовать желание вернуться к старым привычкам или людям. Но поддаваться этому порыву нельзя. Вам стоит вспомнить, почему вы избавились от каких-то вещей или прекратили общение с некоторыми знакомыми? На это точно были веские причины.

Космический совет: не поддавайтесь минутным слабостям.

♌ Лев

Вселенная посылает вам знаки, которые вы упорно не замечаете. Откройте глаза шире, Львы. Ответы на все интересующие вас вопросы находятся прямо перед вами. Нужно быть внимательнее.

Космический совет: будьте внимательнее.

♍ Дева

Всегда намного проще простить за что-то незнакомца, чем близкого человека. А порой и вовсе легче забыть причиненные родными и любимыми обиды, лишь бы не испортить с ними отношения. Но всегда стоит помнить, что вы заслуживаете достойного спутника жизни и верных друзей, которым и в голову не придет обидеть вас.

Космический совет: будьте рядом с тем, кто никогда вас не обидит.

♎ Весы

Сейчас не лучшее время для того, чтобы взваливать на себя непосильные обязанности. Несмотря на то, что вселенная сейчас полностью на вашей стороне. Сегодня все дела будут даваться легко. Но если в чем-то вам все-таки потребуется помощь — не бойтесь попросить ее у близких.

Космический совет: не бойтесь попросить помощи.

♏ Скорпион

Вы уже давно мечтали о настоящей любви и добивались ее. И вот она пришла. Так почему же вы тратите время на пустые сомнения? Посмотрите на себя в зеркало и поймите, что вы по-настоящему достойны быть счастливыми.

Космический совет: не сомневайтесь в своих чувствах.

♐ Стрелец

Границы в вашей голове мешают развиваться душе. В последнее время вы все чаще мыслите одними предрассудками. Особенно это касается вопросов, связанных с хобби и творчеством. Если вам кажется, что занятия йогой или уроки игры на губной гармошке — это бред, то туда вам и дорога. Выйдите из зоны комфорта, вам понравится.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♑ Козерог

Сегодня Вселенная приготовила вам встречу с учителем. И неважно насколько значимым будет урок. Главное, что вы готовы учиться. Последовав мудрому совету, вам откроется дорога с такими перспективами, о которых вы и не мечтали.

Космический совет: последуйте мудрому совету.

♒ Водолей

Вы выдвигаете к себе слишком большие требования. Ни один человек не может быть хорош абсолютно во всем. Звезды советуют расслабиться и принять тот факт, что вы не железный. Отдых еще никому не навредил.

Космический совет: расслабьтесь и отдохните.

♓ Рыбы

Вы слишком долго были в тени. Сначала вам это нравилось. Но пора выйти на свет. Вы достойны более высокого положения, чем есть сейчас. Причем это касается всех сфер жизни. Не бойтесь чужих оценок. Удача га вашей стороне.

Космический совет: выйдите из тени.

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