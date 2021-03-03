Скопинский маньяк вышел на свободу из колонии

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Нюра Незванова
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Виктор Мохов отбывал в саратовской тюрьме 17 лет.

Скопинский маньяк вышел на свободу из колонии

Фото: 5-tv.ru

Виктор Мохов, которого прозвали скопинским маньяком, 3 марта вышел на свободу из саратовской колонии, где отбывал наказание последние 17 лет, пишут РИА Новости.

Сообщается, что 70-летний мужчина покинул город на поезде и отправился к месту, где будет проживать.

Похождения насильника ужаснули тогда всю страну. В 2000 году он похитил двух несовершеннолетних девушек и держал их в подвале на протяжении почти четырех лет. Мохов измывался над своими рабынями — морил их голодом, держал в темноте и бил резиновым шлангом.

Заложницам чудом удалось передать на волю записку. Их освободили 4 мая 2004 года, а в 2005 году Скопинский районный суд приговорил маньяка к 17 годам колонии строгого режима, позже этот срок был изменен — до 16 лет 10 месяцев.

За Моховым в течение шести лет будет осуществлен надзор по месту его жительства. Ему запрещено бывать на массовых мероприятиях и гулять по ночам, а также выезжать за пределы Скопинского района. Кроме этого он обязан дважды в месяц являться в полицию для регистрации.

За время отбывания в колонии бывший слесарь проявил себя отрицательно, однако к труду, по данным сотрудников исправительного учреждения, относился удовлетворительно.

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