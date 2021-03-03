Стала известна предварительная причина смерти комментатора Юрия Розанова

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Светлана Шевченко
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Обладателя премии ТЭФИ не стало на 60-м году жизни.

Стала известна предварительная причина смерти комментатора Юрия Розанова

Фото: Twitter @rozanovyury

Причиной смерти легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова стала онкология, с которой он боролся последний год. Диагноз ему поставили в начале прошлого года. Как он рассказывал в одном из интервью, думали что инсульт, а оказалось, что дело в другом.

Позднее летом в интервью "Чемпионату" 59-летний Розанов твердо заявлял, что на заслуженный отдых не собирается. Будет работать до последнего. Тогда появилась надежда, что он идет на поправку, но потом стали появляться все новые и новые образования. 

В октябре прошлого года он был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта».

Информации о дате прощания и похоронах пока не поступало.

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