Стала известна предварительная причина смерти комментатора Юрия Розанова

Причиной смерти легендарного спортивного комментатора Юрия Розанова стала онкология, с которой он боролся последний год. Диагноз ему поставили в начале прошлого года. Как он рассказывал в одном из интервью, думали что инсульт, а оказалось, что дело в другом.

Позднее летом в интервью "Чемпионату" 59-летний Розанов твердо заявлял, что на заслуженный отдых не собирается. Будет работать до последнего. Тогда появилась надежда, что он идет на поправку, но потом стали появляться все новые и новые образования.

В октябре прошлого года он был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта».

Информации о дате прощания и похоронах пока не поступало.