Эксперт рассказал, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

Информацию о паролях, персональные данные, а также сообщения, которые могут навредить вашей репутации, следует немедленно удалять из телефона, говорит гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт также посоветовал удалять сервисные сообщения, в том числе временные пароли и ссылки финансовых сервисов, коды авторизации соцсетей и интернет-магазинов.

«Многим приложениям для работы требуется не только память телефона, но и список контактов, и текст СМС-сообщений. Обычно приложения запрашивают такой доступ, чтобы не тревожить пользователя в случае СМС-авторизаций. Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство», — цитирует Шельцина агентство «Прайм».

Он также обратил внимание на то, что в некоторых операционных системах корзины для удаленной информации не очищаются самостоятельно и это надо делать вручную.

«Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими СМС-сообщениями», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мошенники научились взламывать умные дома, используя изъяны в их коммуникационных системах.