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Эксперт рассказал, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 14 119

Специалист по цифровым технологиям пояснил, какой информацией из СМС могут воспользоваться мошенники.

Эксперт рассказал, какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять

Фото: Depositphotos / tatsianama

Информацию о паролях, персональные данные, а также сообщения, которые могут навредить вашей репутации, следует немедленно удалять из телефона, говорит гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт также посоветовал удалять сервисные сообщения, в том числе временные пароли и ссылки финансовых сервисов, коды авторизации соцсетей и интернет-магазинов.

«Многим приложениям для работы требуется не только память телефона, но и список контактов, и текст СМС-сообщений. Обычно приложения запрашивают такой доступ, чтобы не тревожить пользователя в случае СМС-авторизаций. Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство», — цитирует Шельцина агентство «Прайм».

Он также обратил внимание на то, что в некоторых операционных системах корзины для удаленной информации не очищаются самостоятельно и это надо делать вручную.

«Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими СМС-сообщениями», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мошенники научились взламывать умные дома, используя изъяны в их коммуникационных системах.

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