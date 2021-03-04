Добронравов отреагировал на смерть коллеги из «Сватов» Ивана Марченко

Федор Добронравов узнал о смерти коллеги по съемочной площадке сериала «Сваты» Ивана Марченко только 4 марта. Актер признался изданию Teleprogramma.pro, что не следил за новостями, и поэтому не может пока комментировать случившееся.

«Простите, пожалуйста. Я не знал. Я целый день работал сегодня. Только что пришел домой. Простите, пожалуйста, простите. Не могу говорить», — сказал звезда.

Иван Марченко, сыгравший в ситкоме роль психолога в одном из эпизодов, скончался 1 марта в Киеве. О его смерти сообщили 3 марта сотрудники украинской студии дубляжа LeDoyen. По некоторым данным, 44-летний Марченко долго боролся с онкологическим заболеванием. Он перенес несколько операций и прошел курсы лечения, но после небольшой передышки недуг вернулся к нему.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Ворошиловский стрелок».