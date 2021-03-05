Антонов о претензиях США: «Ни у кого нет права учить нас, как жить»

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Георгий Иванов
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Анатолий Антонов указал, что санкции не являются мерами, способствующими выстраиванию международного диалога.

Антонов о претензиях США: «Ни у кого нет права учить нас, как жить»

Фото: ТАСС / Ting Shen

Претензии США о нарушении прав человека в России являются неприемлемыми в диалоге двух стран. Такое мнение выразил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ходе выступления в дискуссионном клубе «Космос-клаб».

«Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции. Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — добавил дипломат.

Антонов также подчеркнул, что вместо наращивания военного потенциала для сдерживания якобы «российской угрозы» и введения санкций, Вашингтону следовало бы сотрудничать с Москвой по действительно актуальным вопросам.

«Интересам наших стран отвечало бы объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением ОМУ и изменением климата, а также по совместному освоению космоса и защите экологии Арктики», — заявил посол.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, официальная представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интересы России лежат в области решения серьезных насущных вопросов, поэтому Москве следует двигаться вперед без оглядки на «грязную возню» США.

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