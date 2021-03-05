Были бы озлоблены — убили: скопинский маньяк о трех попытках пленниц сбежать
Виктор Мохов рассказал, как девушкам, которых он держал в плену около четырех лет, удалось выбраться на волю.
Фото, видео: Telegram @ENews112; 5-tv.ru
Виктор Мохов, он же — скопинский маньяк — в эксклюзивном интервью Telegram-каналу 112 рассказал о трех попытках побега его пленниц, лишь последняя — увенчалась успехом. Ранее одна из заложниц, которым в 2000 году было — 14 и 17 лет, — рассказала, что Мохов до них держал в плену девушку. Сам скопинский маньяк этот факт своей биографии отрицает:
Он признается, что комнату, где находилась девушка, он запирал, объясняя это тем, что «она была пьяна». А утром, уверяет, посадил ее на автобус, и она уехала.
Катя, которой на момент похищения было 14 лет, в интервью рассказывала, что Мохов с ее помощью пытался сделать пленницей еще одну девушку — его квартирантку. Для этих целей он якобы подговорил девушку. Сам Мохов это отрицает, мол, третья ему была не нужна. Встреча Кати, квартирантки и самого Мохова действительно была, однако, по версии скопинского маньяка, цель мероприятия была — приятное времяпрепровождение.
Именно в этот вечер Кате удалось передать записку квартирантке и сообщить, что их удерживает силой Виктор Мохов. Это была третья попытка бегства — на этот раз удачная.
Мохов рассказывает, что девочки просились на свободу, он внушал им ложную надежду, не называя при этом конкретных дат. Скопинский маньяк говорит, что рано или поздно хотел отпустить заложниц, однако, судя по всему, сам не знал, как это сделать.
Спустя некоторое время Виктор Мохов привел Катю к себе в квартиру, чтобы она помылась в ванне. Затем, говорит, они выпили, и он уснул, а Катя попыталась открыть задвижку. Но ее 50-летний мучитель услышал и помешал ей сбежать.
«Я к ней подошел, в шоке был, что она чуть не сбежала, дал ей подзатыльник. Она в книжке пишет, что я дал две пощечины, нет подзатыльник дал и все», — рассказывает скопинский маньяк.
Когда его тайна была раскрыта, то он, рассказывает Мохов, почувствовал моральное удовлетворение из-за того, что «девочки наконец на свободе». Однако в то же время, бывший слесарь испытал шок, когда пришли полицейские. Скопинский маньяк уверен, что если бы его заложницы желали бы ему зла, то нашли бы способ его обезвредить.
«Когда Катю первый раз я привел к себе в комнату, заснул, и она хотела сбежать. В этот момент на столе был нож острый. Если бы девочки были на меня озлоблены, она взяла бы этот нож, меня бы просто убила и ушла спокойно», — считает Мохов.
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