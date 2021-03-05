Виктор Мохов, он же — скопинский маньяк — в эксклюзивном интервью Telegram-каналу 112 рассказал о трех попытках побега его пленниц, лишь последняя — увенчалась успехом. Ранее одна из заложниц, которым в 2000 году было — 14 и 17 лет, — рассказала, что Мохов до них держал в плену девушку. Сам скопинский маньяк этот факт своей биографии отрицает:

«Помню, ко мне приехали ребята, просили денег на бензин. Мой знакомый хороший. Я ему говорю: „У меня денег нет, я тебе ничего не дам“. Он говорит: „Вот у нас есть такая шлюха“. Она, говорит, за стакан, кому хочешь даст. Хочешь, говорит, мы тебе ее оставим на пару дней. Ну, я посмотрел, девочка молодая, симпатичная. Ну, давай, оставляй. И все, мы с ней пошли ко мне домой, там вино пили… Ну, и утром я ее хотел проводить на автобусную остановку, она во дворе поскользнулась и немножко себе голову разбила. Я ей: „Пойдем тогда вниз, там до вечера подождешь“. Она перевязала голову себе, йод я ей принес. В общем, она два дня у меня там жила, пили с ней вино, сексом занимались».

Он признается, что комнату, где находилась девушка, он запирал, объясняя это тем, что «она была пьяна». А утром, уверяет, посадил ее на автобус, и она уехала.

Катя, которой на момент похищения было 14 лет, в интервью рассказывала, что Мохов с ее помощью пытался сделать пленницей еще одну девушку — его квартирантку. Для этих целей он якобы подговорил девушку. Сам Мохов это отрицает, мол, третья ему была не нужна. Встреча Кати, квартирантки и самого Мохова действительно была, однако, по версии скопинского маньяка, цель мероприятия была — приятное времяпрепровождение.

«Катя при этом говорит, что подала знак (квартирантке — Прим.ред.), чтобы она не пила, потому что там тоже было снотворное», — задает вопрос журналист Telegram-канала 112.

«Нет. Катя наоборот в своих показаниях пишет, что она пила и даже не морщилась. Несколько стаканов выпила. Потом я Катю проводил, и все. Никого я не отводил туда (в бункер). Если бы надо было отвести, я бы отвел. А так — зачем она? Я с этими-то девочками не знал, чего делать. Переживал за них очень», — говорит 70-летний бывший заключенный.

Именно в этот вечер Кате удалось передать записку квартирантке и сообщить, что их удерживает силой Виктор Мохов. Это была третья попытка бегства — на этот раз удачная.

Мохов рассказывает, что девочки просились на свободу, он внушал им ложную надежду, не называя при этом конкретных дат. Скопинский маньяк говорит, что рано или поздно хотел отпустить заложниц, однако, судя по всему, сам не знал, как это сделать.

«Когда Лена родила ребенка, первого мальчика. Чтобы он выжил, я взял его, когда Лена заснула и отнес в подъезд дома. Она руку сунула в эту ночь, а ребенка нет. Я говорю: „Ты не переживай, я его отнес целым и невредимым“. Через некоторое время вырезку из газеты ей принес, что вот нашли мальчика, все хорошо с ним. Потом, когда второго родила мальчика, он был слабеньким. Прошло месяца два или три, девочки сами говорят: „Отнеси его, а то он не выживет здесь“. Ну, я говорю: „Запеленайте его, я отнесу“. Они стали его пеленать, я смотрю, они что-то там переглядываются, перешептываются. Думаю, что-то там не то. Взял, распеленал, а они там записки подсунули. Я записки вынул, им ничего не сказал. Это была первая попытка», — вспоминает Мохов.

Спустя некоторое время Виктор Мохов привел Катю к себе в квартиру, чтобы она помылась в ванне. Затем, говорит, они выпили, и он уснул, а Катя попыталась открыть задвижку. Но ее 50-летний мучитель услышал и помешал ей сбежать.

«Я к ней подошел, в шоке был, что она чуть не сбежала, дал ей подзатыльник. Она в книжке пишет, что я дал две пощечины, нет подзатыльник дал и все», — рассказывает скопинский маньяк.

Когда его тайна была раскрыта, то он, рассказывает Мохов, почувствовал моральное удовлетворение из-за того, что «девочки наконец на свободе». Однако в то же время, бывший слесарь испытал шок, когда пришли полицейские. Скопинский маньяк уверен, что если бы его заложницы желали бы ему зла, то нашли бы способ его обезвредить.

«Когда Катю первый раз я привел к себе в комнату, заснул, и она хотела сбежать. В этот момент на столе был нож острый. Если бы девочки были на меня озлоблены, она взяла бы этот нож, меня бы просто убила и ушла спокойно», — считает Мохов.