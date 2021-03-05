Цивин заявил об «инвалидном состоянии» Дрожжиной из-за скандалов на ТВ

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Алина Потёмкина
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По словам мужа актрисы, в прессе безбожно лгут о ней и ее личной жизни.

Цивин заявил об «инвалидном состоянии» Дрожжиной из-за скандалов на ТВ

Фото: ТАСС /Красильников Станислав

Наталья Дрожжина перенесла две остановки сердца и фактически стала инвалидом. Об этом в беседе с ФАН заявил супруг актрисы, обвиняемой в мошенничестве с наследством Алексея Баталова, Михаил Цивин. По его словам, такое резкое ухудшение здоровья его жены вызвано ажиотажем в прессе вокруг уголовного дела и имущества покойного артиста.

«Это не смешно. У моей жены уже было две остановки сердца. Она пребывает в инвалидном состоянии. Они просто лгут, просто клевещут. Все до одного», — возмутился Цивин.

Он подчеркнул, что его жена даже не знает имен некоторых лиц, которые выступают в телевизионных передачах с рассказами о деталях ее личной жизни.

В октябре прошлого года следователи задержали актрису Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По версии следствия, в результате действий четы родственники народного артиста СССР Алексея Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость присвоенной квартиры. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Дрожжина уверяет, что инициатором оформления доверенности на управление имуществом был сам Баталов, а также его вдова Гитана Леонтенко. Та же, в свою очередь, считает, что была введена в заблуждение при подписании документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Цивин и Дрожжина обвинили соседку Баталовых в клевете.

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